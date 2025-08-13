Zaradi obnove štajerske avtoceste Slovenska Bistrica v prometnem primežu

Obnova Štajerske avtoceste, ki trenutno poteka v obe smeri, je močno povečala promet skozi Slovensko Bistrico. Velik del vozil se preusmeri na regionalno cesto skozi mestno središče, kar povzroča dolge zastoje, še posebej ob prometnih nesrečah.

Župan dr. Ivan Žagar je opozoril, da bo mesto med najbolj prizadetimi, a so opozorila sprva preslišali. Na nedavnem sestanku z ministrico Alenko Bratušek in vodstvom Darsa pa so se dogovorili za tesnejše sodelovanje in hitrejše delo. Dars napoveduje, da bo že 1. septembra na avtocesti v smeri Ljubljane odprt promet po dveh pasovih, kar bi bistveno razbremenilo mesto. Zagotovili so tudi večji nadzor s strani policije. Dogovorili pa so se tudi za več rešitev na območju bistriške občine – toda po končani obnovi avtoceste. Gre za ureditev nekaterih pločnikov, prehodov za pešce in sanacije nekaterih cest.

Več o tem še v novi številki Bistriških novic.