Izjemno uspešno glasbeno sezono na Gimnaziji Celje – Center je zaključila vsakoletna poletna turneja sedanjih in nekdanjih dijakov fantovskih zasedb Oktet 9 in FaVoZa, ki so z nastopom navdušili občinstvo na tradicionalnem Slovenskem dnevu v Slatini pri Banjaluki (BiH). Ta je bil posvečen 100-letnici prihoda Slovencev, ki so takrat z Vipavskega in Istre pobegnili zaradi krepitve nadvlade Italije v tistem delu slovenskega prostora. Fantje so pod vodstvom dirigenta Gregorja Deleje občinstvu predstavili program nedavnega koncertnega projekta Pesem povezuje, ki so ga marca izvedli v Celju ob 15-letnici delovanja FaVoZe. Foto: Gimnazija Celje – Center.