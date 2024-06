Zapečene paprike s krompirjem

Sestavine za 4 osebe:

500 g rumenih ali rdečih paprik

1,5 kg krompirja

velika čebula

2 stroka česna

sol in poper

malo vode

malo oljčnega olja

1 dl sladke smetane

Priprava:

korak:

Paprike operemo, razpolovimo in očistimo semen. Krompir olupimo, operemo in narežemo na rezine kot malo debelejši čips ali manjše koščke poljubnih oblik. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo.

korak:

Narezan krompir, česen, čebulo, sol, poper, malo olja in pol kozarčka vode damo v ne prevelik pekač in kar v pekaču premešamo.

korak:

Polovičke paprik posolimo in po njih razmažemo olje. Sestavine v pekaču poravnamo, nato po njih razporedimo polovičke paprik ter po vsem polijemo smetano. Pečemo na 180oC dobro uro, oziroma dokler se paprike zgoraj ne zapečejo.

Odlična brezmesna jed vas bo presenetila s sočnim in slastnim okusom.