Zanimivo poletje v Zrečah: na Srečni ploščadi prva od dveh otroških zabav

Številni otroci od blizu in daleč so drugo junijsko soboto znova dokazali, da je Srečna ploščad zares prostor sreče. Zanje so namreč pripravili pravo otroško zabavo 1. Zreče (sreče) fest.

Otroke so pričakala velika napihljiva igrala, predstavniki Konjiške atletske šole so pripravili športni poligon, knjižničarke iz konjiške in zreške knjižnice pa so pripravile in vodile zanimive ustvarjalne delavnice. Otroci so si z njihovo pomočjo lahko izdelali značke, obeske in pahljače, tisti mlajši pa so uživali v igrah z vodo. Z zanimanjem so si ogledali pevski nastop otrok iz zreškega vrtca in ples najmlajših plesalcev ljudskih plesov. Ljubitelji likovne umetnosti so obiskali galerijo Atelje MS, kjer je tudi najmlajše oči očarala pravljična razstava slikarke Nine Zuljan.

Dogajanje so popestrili s ponudbo raznih izdelkov na stojnicah, tudi za lačne in žejne so poskrbeli.

Pester Zreče (sreče) fest

Kdor je prvo otroško zabavo na Srečni ploščadi zamudil, bo imel še eno priložnost, saj jo bodo znova pripravili sredi septembra. Dotlej pa organizatorji na tem prizorišču skrbijo tudi za zanimive poletne glasbene večere.

Že 5. julija se obeta koncert skupine Erosi. Dan kasneje sledi nova glasbena poslastica: koncert jamajške reggae pevke Itallee Watson, ki bo v mesto sreče prinesla nekaj rastafarijanskega duha. Prvi avgustovski petkov večer sledi koncert tamburašev iz Rogatca, septembra pa tria Gregorja Skaze. (NK, Foto: Jesse Štefane)