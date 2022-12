Žan Serčič, ki je nastopil v Local Clubu Celje, je trenutno eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov in zagotovo trenutno najbolj ‘vroč’ glasbenik na naši glasbeni sceni. Pevec, glasbenik, pisec pesmi in producent prihaja iz Lenarta v Slovenskih goricah, a živi in ustvarja v Ljubljani. Prvič se je Sloveniji predstavil v šovu Slovenija ima talent leta 2011.



1 od 3