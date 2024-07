ŽALEC Prizma del jubileja obeležila blizu lokacije, kjer bi morali zmagati

Primorska zasedba Prizma letos obeležuje 50-letnico ustanovitve. Dasiravno je skupina v obdobju 1987-2010 mirovala, se v zadnjih letih znova intenzivno loteva nastopov širom države.

Kot sami pravijo, bi si nadvse želeli več koncertov na Štajerskem, kar pa je težava malodane vseh skupin z Obale.

Prizma se je v Žalcu najbolj zvestim obiskovalcem predstavila s porcijo standardnih uspešnic (Pogum, Senca, Zasidran, Ta moška, Dobrodošli in druge), predstavili so tudi nedavno posneti skladbi Nič mi ni ter Vse to je res, ki ne sledita sodobnim trendom, temveč ohranjata prepoznavno mehak in za Prizmo značilen primorski zvok.

Od ustanovnih članov sta v zasedbi le še pevec Ladi Mljač in klavijaturist Franci Čelhar, ki je poleg pokojnega Danila Kocijančiča (pred leti je umrl tudi originalni kitarist Igor Kos, ki ga zdaj nadomešča Matjaž Švagelj) s svojimi skladbami povzdignil skupino na raven slovenskih glasbenih ikon, ki pa jih v našem delu države žal ne prepoznavamo in doživljamo tako intenzivno, kot jih na Obali.

Prizmo sicer na Celje med ostalim veže tudi nastop na Slovenski popevki, ki je leta 1978 izjemoma bila v športni dvorani Golovec. Povedo, da takrat po sili razmer niso smeli zmagati, je pa skladba Pogum tisto leto bila med najbolj predvajanimi v Sloveniji in je zasedba dala zelet. Kocijančiča so na festivalu v tolažbo razglasili za najboljšega avtorja debitanta, kar je bilo tudi smešno, saj si je desetletje prej s Kameleoni že pokoril nekdanjo skupno državo.

Več preberite v Celjanu.

PŠ