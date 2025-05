Žalec: Parada učenja pritegnila veliko obiskovalcev

Včeraj popoldne je v Žalcu na podeželski tržnici potekala tradicionalna Parada učenja.

V sklopu dogodka so se na stojnicah predstavile številne lokalne organizacije, društva in posamezniki, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti bivanja v lokalnem okolju. Poleg sprehoda med stojnicami pa je obiskovalce zabaval pester kulturni program, namenjen vsem generacijam.

Posebno presenečenje dneva je bil obisk Tinkara Fortuna, ki je skupaj z mladimi plesalkami predstavila novo otroško plesno pesem Za srečo ples. Njihov nasmejan nastop je bil res nekaj posebnega, saj pesem uradno izide šele 25. maja. Dogodek je bil zares lepo obiskovan, saj ne organizatorjev ne obiskovalcev niso pregnale niti občasne plohe. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.

30 let Tednov vseživljenjskega učenja

Letošnje leto je za slovenske Tedne vseživljenjskega učenja sicer bilo še posebej praznično – obeležujejo namreč trideset let neprekinjenega spodbujanja znanja, povezovanja in osebne rasti, Parada učenja pa se je odvila v več slovenskih krajih, tudi v Celju. (MH, foto: fotografski krožek UPI Žalec)