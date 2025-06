Žalec: Ostaline preteklosti – za drugačno uporabo možganov; drugačna razstava

V Dvorcu Novo Celje v bližini Žalca si je trenutno mogoče ogledati razstavo OSTALINE PRETEKLOSTI – ZA DRUGAČNO UPORABO MOŽGANOV, umetnic Uršule Berlot in Maše Jazbec.

Razstava povezuje umetnost in znanost, zlasti področje nevroznanosti in robotike. Obiskovalce na njej tako čakajo večmedijska in interdisciplinarna umetniška dela, ki vključujejo svetlobne kinetične instalacije, fotografsko in video dokumentacijo znanstvenih eksperimentov ter omogočajo gledalcu potapljanje v imaginarne svetove ter občutenje prostora.

»Skoznje bo odmevala spodbuda k pretresanju vloge historičnih (ekonomsko-kapitalsko/kognitivno-emocionalno) opuščenih prostorov (delov možganov oz. vzorcev mišljenja in delovanja), za katere nam je vedno manj mar in ki z umetnostjo postajajo prostori drugačne uporabe,« je zapisala dr. Mojca Puncer, kustosinja razstave.

Več o tem Nastija Močnik iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec:

Kakšna bo prihodnost človeštva?

Dela obeh umetnic odpirajo vprašanja o zaznavanju, prihodnosti človeške zavesti ter vlogi tehnologije in umetnosti v našem vsakdanu. Konceptualna zamisel razstave pa izhaja iz pojma ostaline oz. sorodnih izrazov (pre)ostanka, usedline, zapuščenega, opuščenega ipd. (dvorec postane metafora za opuščene dele možganov), ki je obravnavan v luči povezav med umetnostjo, znanostjo, tehnologijo in izobraževanjem za prihodnost.

Ogled je brezplačen

Razstava bo na ogled do 5. oktobra 2025, vsak petek, soboto in nedeljo, med 17. in 20. uro ali izven navedenih terminov po predhodni najavi. Ogled je brezplačen.

V okviru razstave bodo potekala tudi brezplačna javna vodenja: 29. junija, 27. julija, 31. avgusta in 28. septembra 2025, vsakokrat ob 18. uri. (MH)