Žalec: Juteks podaril 120 tisoč evrov za poplavljeno Savinjsko

Podjetje JUTEKS iz Žalca je namenilo 120 tisoč evrov za odpravo posledic vodne ujme v Savinjski dolini.

»Naše podjetje v tej naravni katastrofi ni bilo neposredno prizadeto, dobro pa so jo odnesli tudi naši zaposleni, ki pretežno prihajajo iz te regije, za kar smo resnično hvaležni. Zavedamo se stisk, v katerih so se znašli ljudje s poplavljenimi domovi, zato želimo pomagati po svojih močeh in na srečo so nas pri tem podprli tudi naši lastniki iz Belgije,« je povedala Breda Hladnik, direktorica za pravno in kadrovsko področje.

Podjetje je tako 20 tisoč evrov nakazalo Gasilskemu poveljstvu Občine Žalec za obnovo poškodovane opreme loklanih prostovoljnih gasilskih društev. Donacijo 100 tisoč pa so nakazali na humanitarne organizacije.

Glede na to, da izdelujejo PVC talne obloge, so v podjetju poplavljenim družinam že zagotovili večjo količino brezplačnih oblog, do nadaljnjega pa jim bodo, ob predložitvi ustreznih dokazil o škodi, v lastni trgovini v Žalcu omogočili 50-odstotni popust ob nakupu novih oblog.

