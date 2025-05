Žalec: Fontana piv Zeleno zlato je odprta

Žalska Fontana piv Zeleno zlato je ob ritmih popularne plesne glasbe že deseto leto zapored odprla svoje pipe.

V petek se je namreč zgodil uradni otvoritveni dogodek letošnje jubilejne 10. sezone, koncert priljubljene skupine Kingston in razkritje letošnje ambasadorke. To bo postala kantavtorica Irena Vrčkovnik. Fontana sicer deluje že od 5. aprila, vendar zaradi slabega vremena pred minulim petkom niso mogli poskrbeti za uradni otvoritveni dogodek.

Ambasadorka spet ženska

Na otvoritvenem dogodku so organizatorji, Zavod za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec skupaj z Martino Švab, famme fatale 2024, ki je dogodek povezovala, in žalskim županom Jankom Kosom predstavili novo ambasadorko fontane. Titulo je od igralke in pevke Lare Janković letos prevzela spet ženska, kantavtorica Irena Vrčkovnik, stara znanka Spodnje Savinjske doline.

Poleg omenjenega koncerta pa v 10. sezoni upravitelj fontane, ZKŠT Žalec, načrtuje več različnih dogodkov, poseben poudarek bo letos na ljubiteljski kulturi.

Vrček po 12 evrov

Letos se bo na fontani predstavilo 24 pivovarjev s 30 različnimi pivi, med njimi bo na voljo tudi stalna ponudba: domače pivo Kukec in ambasadorjevo zeleno pivo pivovarne Haler.

Marko Repnik, direktor ZKŠT Žalec:

Cena znamenitega vrčka oblikovalca Oskarja Kogoja za degustacijo šestkrat po 1 dcl piva pa bo letos 12 evrov. Na voljo bo tudi t.i. refill – ponovno polnjenje. Celotno reportažo o otvoritvenem dogodku pa si boste lahko prebrali v Celjanu, ki izide prihajajočo sredo. (MH)