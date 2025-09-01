ŽALEC CELJE V Žalcu so se sprli, v Celju streljali

Preiskovalna sodnica celjskega okrožnega sodišča je odredila pripor za 41- in 59-letna udeleženca incidenta, ki je že v sredo izbruhnil v Žalcu, nato pa v Celju še eskaliral.

Na Bevkovi v Žalcu sta si v lase skočili skupini, ki sta se pretepali s palicami, razbili so tudi vozilo enega od udeležencev.

Policisti so na kraju opravili ogled in začeli zbirati podatke o vpletenih, kar sta skupini zvečer obračunavanje nadaljevali še v Celju, kjer pa je prišlo do streljanja. Nihče ni bil ranjen.

Pri obeh prijetih osumljencih, ki se bosta morala zagovarjati za nasilništvo in povzročitev splošne nevarnosti, so opravili hišni preiskavi, pri enem od njiju so našli naboje.

Nihče od njiju orožja ne poseduje legalno.

PŠ