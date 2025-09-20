Zaključena je prenova Mestnega stadiona Velenje ob Škalskem jezeru

Prenova Mestnega stadiona Velenje ob Škalskem jezeru, ki je bil zgrajen pred sedemdeseti leti, je zaključena.

Uradna predaja objekta bo 22. septembra, na dan slovenskega športa. Otvoritev bodo obeležili s celodnevnim dogajanjem, osrednji dogodek pa bo ob sedemnajsti uri, ko bodo velenjski športni klubi, ki imajo prostore na stadionu, predstavili svoje aktivnosti.

V sklopu prenove so obnovili tribune ter uredili sodobne garderobe, fitnes, sanitarije in dodatne prostore za večje udobje, ki bodo dostopni tudi invalidom. Skupna vrednost projekta je znašala dober milijon 600.000 evrov. Velik del sredstev je Mestna občina Velenje pridobila iz različnih virov sofinanciranja. (MH)