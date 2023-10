Zakaj v Sl. Bistrici obujajo mladinski svet?

Jon Luka Obrul je 18-letnik, ki je postal predsednik ponovno obujenega mladinskega sveta v Slovenski Bistrici. Za mnoge sicer nepoznan pojem mladinski svet. V Slovenski Bistrici je bil ustanovljen že pred desetletjem, vendar, po besedah Obrula, ni nikoli zaživel. Zakaj je njegova obuditev pomembna in kaj to sploh je? Gre za organizacijo, ki združuje vse mladinske organizacije na določenem območju in se trudi povezati ideje različnih skupin ter tudi zastopa njihove interese … »Prav tako se zavzema za večjo vključenost mladih v politične procese,« pove njegov predsednik Jon Luka Obrul. Predlog za obuditev je podal Klub študentov Slovenska Bistrica. Danes mladinski svet sestavljajo predstavniki kluba študentov, taborniki, skavti, športno društvo Flapper in Slovenska demokratska mladina. In kdo se jim lahko pridruži? Jon Luka odgovarja, da le predstavnik vsake javno priznane mladinske organizacije iz slovenskobistriškega okolja.

In kaj načrtujejo za konec leta?

»Sprva moramo urediti vse formalnosti, ki jih ni malo, šele nato lahko začnemo s konkretnimi akcijami. Najprej si želimo oznaniti, da ponovno obstajamo, da ljudje slišijo za nas, nato pa bomo organizirali kakšen kulturni oz. izobraževalni dogodek in koncert. Začenjamo iz čiste ničle, vse kar bomo dosegli bo napredek,« pove Jon Luka. Kmalu bomo njihovo delovanje lahko spremljali tudi preko družbenih omrežjih, kjer bodo objavljali informacije o delovanju in prihajajočih dogodkih. In zakaj je ponovna formacija mladinskega sveta v Slovenski Bistrici sploh potrebna in pomembna? Jon Luka odgovarja, da ima mladinski svet skoraj vsak kraj, med njimi so tudi manjši kraji, ki pa, po njegovih besedah, nimajo toliko potenciala in sredstev kot Slovenska Bistrica.

