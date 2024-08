Zakaj je kurjenje vrtnih odpadkov v Celju prepovedano?

Kurjenje odpadkov. Po odloku Mestne občine Celje ni dovoljeno pred svojo hišo kuriti obrezlin vej, listov in drugih vrtnih ostankov.

Alternative. Vrtne odpadke lahko posamezniki kompostirajo na svojem vrtu, odložijo v rjavi zabojnik za biorazgradljive odpadke ali jih brezplačno predajo v zbirnem centru.

Kurjenje obrezlin vej, listov in drugih vrtnin je pogosto praksa med lastniki vrtov, saj predstavlja preprost način za odstranjevanje odpadkov. Vendar je to v strnjenih naseljih zelo moteče in ni dovoljeno. V Mestni občini Celje je pomembno upoštevati predpise in pravila, ki urejajo to dejavnost. Takšni ukrepi pomagajo zmanjšati onesnaževanje zraka, preprečiti širjenje požarov ter ohranjati kakovost življenja prebivalcev.

Stroge sankcije

V Celju v strnjenih naseljih hiš, kot so na primer Lava, Polule, Ostrožno, ni dovoljeno pred svojo hišo kuriti obrezlin vej, listov in drugih vrtnih ostankov. Tako so nam pojasnili na Mestni občini Celje (MOC), kjer so povedali, da je to prepovedano, podrobno pa je opredeljeno v 36. členu Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. Ta odlok imetnikom odpadkov prepoveduje sežigati in odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, torej tudi v strnjenih naseljih.

Za neupoštevanje teh prepovedi se lahko tak prekršek kaznuje z globo, in sicer 1000 evrov v primeru za pravne osebe in še 100 evrov za odgovorno osebo pravne osebe, podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Za fizične osebe je za kurjenje odpadkov predvidena kazen v višini 100 evrov. V konkretnem primeru, ča sosed kuri pred hišo in se dim vali v sosednje hiše, je za ta nadzor odgovoren Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje. Ob tem na MOC dodajajo, da v primeru, ko je s sežiganjem odpadkov ogroženo premoženje ali zdravje ljudi, lahko občani pokličejo klic v sili, v primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti pa tudi policijo. Kam z vrtnimi odpadki, ki jih ne smemo pokuriti, pa v Celjanu.