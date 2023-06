Zadnji šolski dan v Celju 1 od 4

Zadnji šolski dan. Celjski mestni park je poln mladine, ki se druži in zabava na travniških površinah in klopeh. Nekateri dijaki so se raje umaknili tik ob Savinjo ali pa zavili v park v neposredni bližini celjskega gledališča. Tisti, ki raje posedajo pod klimo ali na gostinskih terasah, pa so se odpravili v različne lokale po starem mestnem jedru. Tako nekako je bilo to videti pred leti. Kaj pa letos?

Na zadnji šolski dan, 23. junija, smo se okrog pol enih popoldne podali na pohod po Celju, da bi videli, kako ta dan preživljajo današnji dijaki, in čakalo nas je kar veliko presenečenje.

Mesto je bilo prazno

Mestni park je bil skoraj prazen. Le peščica mladih je posedala na travi ali na odejah. Nekoč polno zasedena mesta tik ob Savinji so bila popolnoma prazna. Iz kavarne Miško Knjižko so odmevali ritmi popularne rock in pop glasbe. Tam so na koncertu End of school nastopali mladi glasbeniki iz zasedbe Aneks. Se mladi skrivajo tam? Ne, tudi tam jih ni bilo posebej veliko.

Prav tako so bile bolj ali manj prazne gostilne po starem mestnem jedru in v bližini ‘Objekta’, ki so sicer med šolskim letom ob zgodnjih popoldnevih pogosto pokale po šivih. Pravzaprav je tudi samo mesto precej samevalo. V majhnem parku ob Celjskem mladinskem centru smo ujeli tu in tam kakšen par, ki je posedal na klopi. V parku ob gledališču pa se je zadrževala starejša populacija, čeprav tudi njih ni bilo veliko.

Še največ mladih smo ujeli v enem od lokalov v bližini nekaterih celjskih šol, kjer so se drenjali in vrteli v ritmih narodno-zabavne glasbe. Celo na avtobusnih postajah, kjer je preko leta običajno okrog 14. ure nepopisna gneča, je bilo zelo malo dijakov. Večina je torej že odšla domov ali nekam iz mesta.

Okrog druge ure smo se tako utrujeni od pohajkovanja po soncu počasi odpravili nazaj proti domu in se spraševali, kam so izginili celjski dijaki. Več o tem pa v aktualnem Celjanu. (MH)