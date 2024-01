Zadnji lani fantek, prva letos punčka

Zadnji novorojenček v celjski porodnišnici v minulem letu je bil deček, ki se je 31. decembra ob 22.10 rodil mami Evi Jurkovnik iz Mozirja. Prvi rojeni otrok v tem letu je bila deklica, ki jo je na prvi dan novega leta ob 10.32 rodila mamica Lucija Orehov iz Celja.

Kmalu ji je sledil še prvi letošnji deček, ki se je ob 11.16 uri rodil mamici Iris Jagodič iz Rogatca.

»Na žalost je v Sloveniji zadnja leta otrok manj, rodnost pri nas pada. Gre za problem, ki ga izpostavljamo že mnogo let. Ampak življenje se spreminja, s tem naše navade, naši odnosi, spreminjajo se pogledi na življenje in zaradi tega je morda tudi otrok nekoliko manj. S tem seveda ni nič narobe, to so osebne odločitve posameznika v življenju, vseeno pa bi si želeli, da bi imeli stotine in tisoče več otrok, da bi lahko v porodnišnicah uspešno opravljali svoje poslanstvo za varno rojstvo otrok,« je povedal predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje, mag. Jakob Koren.

V letu 2023 je v porodnišnici Splošne bolnišnice Celje luč sveta ugledalo 1384 novorojenčkov, od tega so se devetkrat rodili dvojčki.