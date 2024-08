Začenja se Spodnjepolskavsko poletje

Na Spodnji Polskavi se začenja štiridnevna prireditev Spodnjepolskavsko poletje 2024.

To je ena večjih prireditev v občini Slovenska Bistrica in vedno privablja obiskovalce vseh starosti od blizu in daleč. Vse štiri dni vabijo v renesančni dvorec Frajštajn, kjer so na ogled razstave in prikazi nekaterih grajskih dejavnosti.

Današnji, četrtkov večer je namenjen predvsem mladim. Pripravljajo razne delavnice, predstavitev oratorija, vodne igre … Otroci se bodo lahko spuščali po zip line-u nad Mlinskim potokom in premagovali ovire proge otroškega ‘fire combata’. Zvečer bo veteranski nogometni turnir v malem nogometu.

1 od 4

Petkov večer bo rezerviran za dalmatinsko zabavo. Na oder prihajajo najprej Sanjski muzikanti in nato še Marko Škugor.

V soboto bo pestro že od jutra; odpravili se bodo na izlet v Rove Tezno, pri okrepčevalnici Gnezdo bo dišalo iz piskrov. Na igrišču za šolo bo tradicionalni turnir v malem nogometu, pripravljajo tudi kolesarski izlet … Zvečer pa bo zabavni večer pod kostanji, ki ga skupaj pripravljajo kulturna društva Spodnje Polskave – KUD Matiček, Moški pevski zbor Obrtnik Slovenska Bistrica–Polskava, gasilska godba na pihala Spodnja Polskava in Vokalna skupina Košuta Pokoše. Večer bodo po nekaj letih premora znova zaključili z baklado domači gasilci ob taktih godbenikov.

Program ima tudi dobrodelno noto. Na vseh prireditvah bodo zbirali novčiče za obnovo zvonika ter nakup novih zvonov v domači cerkvi.

Na Spodnji Polskavi bo veselo tudi v nedeljo: dopoldne na koncertu godbenikov, popoldne pa na predstavitvi gasilskih eksponatov ter na veselici. Pride Dejan Dogaja band ter ansambel Sanjski muzikanti. Gasilci pripravljajo še bogat srečelov, dobro hrano, mrzlo pijačo.