Začenja se jubilejna tekaška sezona, čez dober mesec dni tudi 20. Bistriški tek

Letos bo potekal jubilejni, že 20. Štajersko-koroški pokal. Leta 2004 je pokal ustanovil Milan Borko iz Slovenske Bistrice.

Štajersko-koroški pokal je nastal pred dvema desetletjema z željo po druženju tekačev, tekmovalnosti in povezanosti Štajerske in Koroške. Pokal poteka pod okriljem Tekaškega društva Štajerske in Koroške (TD ŠIK), katerega ustanovitelj in prvi predsednik je bil Milan Borko iz Slov. Bistrice.

Najprej je dal pobudo po organizaciji teka v domačem kraju, v Slovenski Bistrici, obenem pa so se v pokal začeli vključevati organizatorji drugih tekaških prireditev. Že na začetku je imel 12 tekov, kasneje se je številka močno povzpela, celo do 22 tekov v letu.

Borko je vodenje zaradi bolezni v družini po desetih letih predal nasledniku, to je Jernej Kovačič iz Zagorja, zdaj ga vodi Jože Škodnik. Vsak predsednik je z ekipo vpeljal nekaj novosti, s čimer je pokal postal še bolj zanimiv in kakovosten.

Priložnost za vsakogar

Namen Štajersko Koroškega pokala je približati tek posamezniku tako rekreativno kot tekmovalno. »Veliko tekačev je začelo svojo tekaško pot prav na naših tekih in tudi prvič stopilo na zmagovalne stopničke. Vemo, da na večjih tekaških prireditvah velikokrat to ni možno. Tukaj pa se priložnost lahko pokaže kaj hitro tako v starostnih kategorijah kot v absolutnih razvrstitvah,« med drugim pojasni Andreja Žerjav iz Tekaškega društva Štajerske in Koroške.

Veseli jih dobro sodelovanje z organizatorji tekov. Povezani so z mnogimi zavodi za šport in športnimi društvi, z nekaterimi že od samega začetka. Tako že dve desetletji sodelujejo tudi z Zavodom za šport Slovenska Bistrica, ki bo letos 16. aprila prav tako imel 20. izvedbo Bistriškega teka.

Tek za pokal

V ‘pokalu’ je na sporedu 19 tekov. Za opravljen pokal se je potrebno udeležiti vsaj 5 tekov, za absolutno razvrstitev štejejo vsi teki, za razvrstitev v starostni kategoriji se upošteva 10 najboljših uvrstitev tekača.

In kakšen je interes? »Tudi v letih 2020 in 2021 je bil pokal kljub koronavirusu izveden, le da z manjšim številom tekov. Povsod se je poznal upad tekačev, ki pa se počasi spet vračajo na tekaške prireditve,« so sporočili iz društva. Več o pokalu, pravilih, koledar tekov za 2023 in druge informacije pa na spletni strani TD ŠIK.