Začenja se izgradnja tehnološkega parka Velenje – TecHub

V Velenju so podpisali pogodbo za izgradnjo tehnološkega parka Velenje – TecHub, s katero so se dela tudi uradno začela.

TecHub sicer nastaja v soinvestitorstvu s Kemijskim inštitutom. Gradbena dela naj bi bila končana decembra 2026, celoten projekt pa junija 2027. V Mestni občini Velenje so se zavezali, da bodo do leta 2030 s tem ustvarili pogoje za nastanek najmanj 75 novih delovnih mest.

Gradnja v partnerstvu

Projekt Tehnološki park Velenje – TecHub bo sodoben objekt bruto velikosti 7.200 m². Od tega bo Mestna občina Velenje zgradila 5.788 m², 1.400 m² pa bo zgradil Kemijski inštitut, ki bo v parku vzpostavil raziskovalno enoto za biorafinacijo biomase.

V okviru projekta bo Mestna občina Velenje uredila šest tehnoloških celic s pisarnami za prve proizvodne in testne procese, Smart Media Lab za plasiranje produktov na trg, sodobno konferenčno dvorano ter prostore za inovativna podjetja. Gre za 15,4 milijona evrov vredno naložbo, od tega je 14,2 milijona evrov zagotovljenih iz evropskih sredstev.

Kemijski inštitut bo v okviru projekta zgradil prostore za izvajanje raziskav s področja biomase, produktov in kemikalij, ki izvirajo iz biomase. Poleg tega bo uredil tehnične prostore za optimalno, varno upravljanje in ravnanje ter (bio)rafinacijo biomase, vključno z laboratorijskimi in pisarniškimi prostori ter predavalnico. Projekt vključuje tudi nabavo in montažo raziskovalne opreme ter podpornih laboratorijskih sistemov. V sodelovanje bo vključenih najmanj 20 podjetij, ki bodo prispevala k praktični uporabi znanja in inovacij. Ta del projekta je vreden 15,4 milijona evrov, od tega bo Sklad za pravičen prehod Kemijskemu inštitutu prispeval 13 milijonov evrov evropskih sredstev. (MH)