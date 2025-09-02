Začenja se Europarkovo veliko praznovanje

Od 3. do 6. septembra se v mariborskem Europarku obeta živahno praznovanje ob 25. rojstnem dnevu nakupovalne destinacije.

V okviru praznovanja bodo obiskovalce od srede do petka navduševali vrhunski glasbeni nastopi. Sreda bo v znamenju čustvenih melodij hrvaškega pevca Marka Škugorja, v četrtek pa obiskovalci lahko pričakujejo energičen večer z zabavno glasbo priljubljenih Fehtarjev. Petkov koncert bo pravi poklon štajerski glasbeni sceni, saj bodo na odru nastopili legendarni Alfi Nipič, Čudežna Polja in Rudi Šantl. Program bo vodil komik Vinko Šimek, ki bo poskrbel za smeh in dobro voljo.

Sobotno dopoldne bo v znamenju zabave za najmlajše.

Praznovanje bodo obogatili tudi posebni rojstnodnevni popusti, so med drugim sporočili iz Europarka.

