Začenja se EuroBasket za ženske, za Slovenke s tekmo proti Britankam

Danes se začenja evropsko prvenstvo v košarki za ženske, ki ga bosta gostili dve mesti, Ljubljana in Tel Aviv. Slovenke bodo igrale v Ljubljani in v prvem delu tekmovanja jih ta teden čakajo tri tekme.

Prva tekma Slovenke na domačem EuroBasketu čaka že danes ob 18. uri, ko se bodo pomerile z nasprotnicami iz Velike Britanije. Jutri se bodo pomerile z Nemkami in v nedeljo s Francozinjami. Med dvanajsterico igralk, ki bodo zastopale slovenske barve so tudi Konjičanka Ajša Sivka ter aktualni članici Cinkarne Celje Lea Debeljak in Blaža Čeh. Do zadnjega je bila v igri tudi Zrečanka Zala Šrot, ki je oddelala celotne priprave, iz ekipe pa izpadla, ko je selektor seznam štirinajstih igralk skrčil na končnih dvanajst.

Selektor slovenske ženske članske reprezentance Georgios Dikaioulakos je pred prvo tekmo dejal: “Končno bomo dočakali dan, ki ga vse reprezentance že od začetka priprav nestrpno pričakujemo. Prvenstvo začenjamo s tekmo proti Veliki Britaniji. Gre za ekipo, ki je fizično zelo močna. Naša osnovna naloga bo, da nadziramo skok ter na splošno bitko v raketi in pod obema obročema. Upamo, da nam bodo navijači dali dodaten veter v hrbet in bomo prvenstvo začeli z zmago, ki si jo vsi neizmerno želimo.” (Jure Mernik)

Foto: KZS / Jan Gregorc

