Začeli z izgradnjo javnega brezžičnega omrežja

Po dolgotrajnem načrtovanju in uskladitvah s pristojnimi državnimi institucijami ter po večmesečnih zamudah pri dobavi strojne opreme so pogodbeni partnerji pričeli z vzpostavitvijo brezplačnega javnega brezžičnega omrežja na območju starega mestnega jedra.

Omrežje bo pokrivalo območje zgodovinskega jedra mesta od železniške postaje do Gledališkega trga ter mestni park, našlo pa se ga bo pod znamko Celje WIFI, ki jo poznamo že s Starega gradu in iz stavbe Tehnoparka. Pokriti bodo vsi trgi in glavni prireditveni prostori, sodobna zasnova omrežja in dobra telekomunikacijska povezanost pa bo uporabnikom omogočala nemoteno in hitro rabo tudi med množičnimi dogodki.

Mestna uprava bo z omrežjem pridobila komunikacijsko infrastrukturo na pomembnem in za številne projekte zanimivem območju Celja. Pričakujemo, da bo omrežje v polnem obratovanju že letos poleti.