Začeli z gradnjo mostu pri Špici

Na kolesarski povezavi Celje–Žalec so se v teh dneh začela dela tudi na celjskem delu steze, s pripravljalnimi deli za gradnjo mostu čez Savinjo pri Špici. Na levem in desnem bregu Savinje sta tako na terenu že vidna začasna platoja za izvedbo pilotiranja.

Postavitev novega mostu čez Savinjo pri Špici predstavlja osrednji del gradbenih aktivnosti na celjskem delu povezave, kjer na trasi niso predvideni drugi večji posegi, saj bo kolesarska pot ostala makadamska.

Most bo težek več kot sto ton

Izvedba pilotov in betonskih opornikov za most je predvidena do konca avgusta, montaža jeklene konstrukcije pa v oktobru tega leta. Most bo postavljen približno 200 metrov gorvodno od Špice, sotočja Savinje in Ložnice, nad prelivnimi polji kajakaškega centra. Most, ki bo stal na dveh betonskih opornikih brez vmesnih podpor, bo imel razpon med ležišči 76 metrov in skupno dolžino 80,77 metra. Širina kolesarske in pohodne površine bo 3,5 metra.

Most bo narejen kot jeklena konstrukcija in bo težak približno 123 ton. Posamezne dele jeklene konstrukcije bodo v začetku septembra dostavili na gradbišče, končna montaža pa bo izvedena predvidoma v oktobru 2023.