Začeli so se Kulturni 2025

Klub študentov Dravinjske doline je v sklopu Kulturnih dni 2025 ponudil dva nepozabna večera, ki sta združila ljubitelje slovenske filmske in glasbene ustvarjalnosti.

Prejšnji petek je občinstvo navdušila kantavtorica KiKi s svojo skupino. Sobota pa je bila posvečena brezčasni klasiki slovenske kinematografije – filmu Kekec. Kulturni dnevi 2025 v MC Patriot se bodo nadaljevali z vrsto dogodkov, ki bodo združevali umetnost, glasbo in druženje. (J. C.)