Začela se je obsežna prenova Športnega parka Slovenska Bistrica

Konec avgusta so v Športnem parku Slovenska Bistrica zabrneli stroji – začela se je dolgo pričakovana obsežna prenova osrednjega športnega objekta v občini.

Projekt je vreden skoraj 2,9 milijona evrov in bo zaključen do 14. avgusta 2026. Kot pojasnjuje Boštjan Fridrih, direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, prenova zajema več ključnih posodobitev:

– popolno zamenjavo travnate ruše po novih standardih (dimenzije igrišča 105 m × 68 m),

– vgradnjo sodobnega namakalnega sistema,

– celovito prenovo atletske steze in širitev s šest na osem stez,

– izvedbo novega drenažnega sistema,

– postavitev temeljev in električnih vodov za razsvetljavo po standardih Nogometne zveze Slovenije.

Skupna vrednost in financiranje

Skupna vrednost investicije znaša 2.881.858,78 evra. Od tega je bilo skoraj 800.000 evrov pridobljenih na državnih razpisih, preostali del pa bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica. Dela bodo trajala nekaj manj kot eno koledarsko leto.

Kje bodo potekale športne aktivnosti v času prenove?

Med obnovo bodo dejavnosti v Športnem parku delno omejene, zato so za uporabnike našli ustrezne nadomestne rešitve:

– člansko moštvo NK Bistrica bo treniralo na igriščih v Spodnji in Zgornji Polskavi, tekme pa igralo v Kidričevem,

– mlajše selekcije NK Bistrica bodo še naprej trenirale in tekmovale na pomožnem igrišču z umetno travo, ki bo tudi v času del nemoteno obratovalo,

– atleti AD Slovenska Bistrica bodo večino treningov opravili v Atletski dvorani pod tribuno, v toplejših mesecih pa delno v Mestnem parku in starejše selekcije tudi v Mariboru,

– osnovne in srednje šole bodo športne dejavnosti selile v Atletsko dvorano, večja tekmovanja pa bodo potekala na Ptuju.

Sodobni pogoji za šport in rekreacijo

Po zaključku del bo Slovenska Bistrica dobila sodoben športni objekt, ki bo nudil odlične pogoje za razvoj tekmovalnega športa, delo z mladimi ter rekreativne dejavnosti. »Upamo, da bo v času gradnje vse potekalo nemoteno in bomo na koncu ponosni na objekt, ki bo služil tako vrhunskim športnikom kot rekreativcem,« dodaja Fridrih.