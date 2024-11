Začela se je obnova avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, danes že zastoji

Na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami so v teh dneh začeli prva obnovitvena dela. Čeprav so z Darsa sporočili, da v prvi fazi del hujših zastojev ne pričakujejo, se že pojavljajo večkilometrski zastoji.

V teh dneh so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začeli pripravljalna dela za celovito obnovo tega dela avtoceste. Najprej so se lotili razširitve nasipov in temeljenja za bodoče protihrupne ograje.

»Ta dela bodo potekala predvidoma do sredine decembra letos, nadaljevala pa se bodo (na enaki lokaciji, od priključka Slovenske Konjice proti predoru Golo rebro od točke, kjer bodo letos zaključena) v februarju oziroma marcu 2025 – odvisno od zimskih razmer. Tudi zapora bo enaka kot zdaj; zaprt bo odstavni pas,« so za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla sporočili z Darsa.

Sprva bodo dela potekala na desnem robu smernega cestišča proti Ljubljani, in sicer od pri-ključka Slovenske Konjice proti predoru Golo rebro, pod zaporo odstavnega pasu oz. pasu za počasna vozila v skupni dolžini približno 1,5 km.

»Zaradi zagotavljanja prevoznosti dveh pasov ne pričakujemo posebnosti pri odvijanju prometnih tokov. Večja dela se bodo pričela prihodnjo pomlad,« so navedli na Darsu:

Danes so na tem odseku sicer že zaznali daljše zastoje. V dopoldanskem času je bilo območje zastojev dolgo približno 7 kilometrov, čas potovanja pa se je podaljšal za približno 20 minut.

Hujši zastoji šele prihajajo, saj bodo ključna dela, ki bodo najbolj vplivala na pretočnost prometa, potekala v poletnih mesecih 2025 in 2026.

