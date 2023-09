Zabaven začetek šolskega leta in jeseni

Prvi šolski dan je bil za celjske prvošolce s pomočjo Citycentra Celje res nekaj posebnega.

V trgovskem centru so namreč v sodelovanju z Mestno občino Celje tudi letos poskrbeli za obdarovanje prvošolcev. Na prvi šolski dan so tako najmlajši šolarji v celjskih šolah prejeli prav posebno darilo – Citycentrovo obvestilo, s katerim lahko na Info točki Citycentra Celje prevzamejo darilni bon Desetak za nakup v vseh tamkajšnjih prodajalnah.

Pred centrom je takrat potekala tudi dobrodelna zabava Šolačinkarije. Otroci so se lahko zabavali na napihljivih igralih, obiskala jih je maskota Gibi, posladkali pa so se lahko s palačinkami in šmornom. Za glasbene ritme so poskrbeli Dejan Krajnc – Dejan Dogaja in The Šlagers, predstavili pa so se tudi finalisti projekta »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo« Savinjske regije.

Na dobrodelni zabavi so se zbirala sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol. Z dobrodelnimi palačinkami in šmornom so tako zbrali dobrih 800 evrov, zbranim sredstvom pa bodo dodana še sredstva podpornikov prireditve in Rotary cluba Celje.

Poseben pozdrav jeseni ta teden

v Citycentru Celje bodo v četrtek, 7. septembra, ob 18. uri, na osrednjem prostoru nakupovalnega središča, poskrbeli tudi za prav poseben pozdrav jeseni za starejše in otroke. Da bo začetek septembra res v polnem zagonu, bo namreč poskrbel priljubljeni narodno-zabavni ansambel Unikat.

Člani skupine o sebi pravijo takole: »Ko v naših rokah zapojejo harmonika, kitara in bas, nam niso tuje nikoli pozabljene uspešnice legend narodno-zabavne glasbe, kot sta ansambla bratov Avsenik ter Lojzeta Slaka, kakor tudi melodije mlajših ansamblov. Ko pa pod našimi spretnimi prsti oživijo klaviature ter električna kitara, se prebudijo tako zimzelene melodije kot tudi najnovejši hiti, med katerimi je moč slišati slovenske, hrvaške ter angleške pop, rock in tudi turbofolk skladbe. Pa tudi drugačnih glasbenih vragolij smo sposobni. Skratka, za vsak okus nekaj.«

Gost večera bo Anže Krevh, Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Dogodek je brez vstopnine. (MH)