Za starodavnimi zidovi Žičke kartuzije na ogled sodobna umetnost

Udeleženci Likovne kolonije na Trebniku so sadove svojega dela, navdihnjenega z zgodbami Konjiškega, na ogled postavili v cerkvi Žičke kartuzije.

Pri Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice so prejšnji teden pripravili že tretjo Likovno kolonijo na Trebniku. Sklenili so jo s četrtkovim odprtjem skupinske razstave nastalih del v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji. Razstava na ogled ostaja do 23. oktobra.

Na Konjiškem je prejšnji teden bivalo in ustvarjalo šest ustvarjalcev iz različnih področij vizualnih umetnosti: Janja Kosi, Valerie Wolf Gang, Tejka Pezdirc, Nina Koželj, Gašper Capuder in Nik Erik Neubauer. Tudi letos jih je k sodelovanju povabila domačinka Tina Konec, umetniška vodja kolonije, sicer pa akademska slikarka, ki opravlja doktorski študij humanistike in družboslovja.

»Letos smo že drugič dokazali, da je Žička kartuzija lahko izjemno razstavišče sodobne umetnosti, ki zelo dobro združuje tradicijo in sodobnost. Nastala so krasna umetniška dela, navdihnjena z našimi kraji,« je za NOVICE in Radio Rogla povedala Tina Konec.

Na razstavi v tej edinstveni ‘galeriji’ lahko vidimo različne umetniške upodobitve, ki so jih avtorji podrobneje predstavili v galerijskem listu in ob odprtju razstave, manjša slikarska dela, fotografije, prostorske instalacije, skulpture. Eden od namenov kolonije je namreč sodobno umetnost pripeljati na podeželje, kjer tovrstnih del ni priložnosti pogosto videti, zato lahko delujejo odmaknjeno. (NK)

Daljši prispevek bo objavljen v lokalnem časopisu NOVICE.