Za Mlekarno Celeia je uspešno poslovno polletje

Mlekarna Celeia je letos v prvih šestih mesecih ustvarila 37,5 milijona evrov prihodkov, kar pomeni skoraj 8-odstotno rast glede na lansko leto.

Ob tem so od 614 slovenskih kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije odkupili 36 milijonov litrov mleka, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Polovico so namenili proizvodnji sirov, drugo pa proizvodnji ostalih izdelkov.

Uspeh je posledica dobrega kadra, odličnega dela in dobrih razmer na trgu, je pojasnil Vinko But, direktor Mlekarne Celeia.

Letos predstavili tudi številne novosti

Leto 2025 je prineslo tudi številne novosti, ki v Arji vasi nastajajo iz slovenskega mleka, med njimi tekoči jogurt vaniljev sladoled, kavne napitke za na pot (Cappuccino in Latte Macchiato) ter novo trajno smetano za kuhanje. Do konca leta bodo predstavili še nove deserte (lešnik s čokoladnimi krispiji in čokolada) ter tradicionalni Božični jogurt, ki že četrt stoletja spremlja praznične dni.

Kljub temu, da redno ustvarjajo nove proizvode, s katerimi so pobrali tudi kar nekaj nagrad, najbolj priljubljeni izdelki ostajajo jogurti LCA, navadno in kislo mleko ter siri Edamec in Gauda.

Leto zaznamovale tudi naložbe

Njihovo poslovno leto so zaznamovale tudi naložbe v višini dobrih 2 milijonov evrov, med katerimi izstopajo avtomatizacija proizvodnih linij, prenova infrastrukture in širitev prodaje na domačem ter tujih trgih. Nadaljnja strategija razvoja mlekarne pa vključuje povečanje prodaje na trgih JV Evrope, Italije in Nemčije, digitalizacijo procesov ter trajnostni razvoj z odgovornostjo do zaposlenih in rejcev. (MH, Foto Lea Remic Valenti)