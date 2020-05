Za laskavi naziv Miss Slovenije se poteguje tudi Lina s Pragerskega

Med 36 polfinalistkami, ki se potegujejo za krono Miss Slovenije 2020, je tudi Lina Jenšac s Pragerskega. Ali se ji bo uspelo uvrstiti na finalno tekmovanje bo znano sredi junija.

Lina od kod prihajate, kaj počnete, kako živite?

»Obiskujem 3. letnik II. gimnazije Maribor. Prijaham s Pragerskega, kjer živim skupaj z bratom, starši, starimi starši in mačko Ello. Z družino smo zelo povezani, skupaj preživljamo popoldneve, včasih na vrtu, na sprehodih, ob družabnih igrah ali ob prisrčnih refleksijah ob kavi. Rada poslušam babičine in dedkove zgodbe o otroštvu in običajih, zdi se mi pomembno, da poznamo preteklost, saj lahko le tako cenimo, kaj imamo.«

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na tem tekmovanju?

»Povod za mojo prijavo je bil pogovor z lansko finalistko. Čeprav projekt spremljam že nekaj let, sem njegovo vsebino začutila šele na informativnem sestanku. Niso nam vzeli mer, namesto tega so nas želeli spoznati! Ko je ga. Jelka začela pripovedovati o vsebini projekta in izzivih, ki čakajo kandidatke, sem vedela, da je to to.

Projekt nas pripravlja na življenje, daje nam priložnost, da postanemo boljše različice sebe. Izzivi so iz različnih področij, od okraševanja pirhov do peke sladic. Trenutno polfinalistke izdelujemo eko obleke iz Tosaminega odpadnega materiala, v katerih se bomo predstavile na polfinalni prireditvi.«

Kdo vas pri tem podpira?

»Imam to srečo, da sem rojena v družini, ki me podpira na vsakem koraku. Glede tekmovanja so bili sprva skeptični, a jih je prepričala vsebina projekta. Potem je tu še moj fant, prijatelji in sosedi. Preden je postalo vse skupaj uradno, si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom dobila toliko podpore iz različnih prijateljskih krogov. Neizmerno hvaležna sem za vsakega od njih.«

Kakšna oseba ste; kaj vas veseli, žalosti, navdihuje …?

»Sem pozitivna, ambiciozna in zvesta prijateljica. Tekmujem v logiki, vozim čoln, potujem in raziskujem. Vem, kaj si želim, zato sprejemam odločitve, ki me pripeljejo bližje k cilju. Navdihujejo me ljudje, ki verjamejo vame; moji starši, babi in dedi, profesorica ekonomije, prijatelji. Zanje želim biti najboljša različica sebe.«

Kakšno študijsko pot boste izbrali, v kakšnem poklicu se vidite?

»Zanimata me analiza in razvoj trga. Razmišljam o študiju finančne matematike. Pri poklicu mi je najpomembnejše, da bom srečna. Želim si dober team in razgibano delo, ki mi bo dalo dovolj kapitala, da bom lahko pomagala tistim s potencialom.«

