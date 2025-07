Za krompirjem na gredo sadimo brstični ohrovt, zelje ali endivijo.

V mesecu juliju sejemo črno redkev, repo in podzemno kolerabo. Črno redkev poleti sejemo od začetka julija do sredine avgusta. Pri tem se izogibamo setvam na gredice za zgodnjim zeljem, cvetačo, ohrovtom in brokolijem. Repo lahko sejemo v juliju in avgustu. Podzemno kolerabo v poletnem času sejemo od konca junija do začetka avgusta. Najbolj ugoden termin za setev je začetek julija, ko je v tleh še dovolj vlage.

Kitajsko zelje sejemo zadnja dva tedna v juliju in prva dva tedna v avgustu. Endivijo lahko sejete vse do sredine julija. Vsi, ki boste krompir izkopali v juliju je dobro, da za krompirjem sadite brstični ohrovt, listnati ohrovt in zelje. Za krompirjem lahko na prosto gredico umestite tudi radič in endivijo.

Radič, ki ga imamo za pozno jesensko in zimsko uporabo sadimo iz sadik v mesecu juliju. Priporočamo, da sadike redno zalivate. Takoj po sajenju tla zastremo z zastirko. V začetku julija sejemo tudi prezimne sorte radiča.