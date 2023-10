Za kibernetsko varnost starejših

Ob evropskem mesecu kibernetske varnosti v našem nacionalnem odzivnem centru opozarjajo na pasti, ki prežijo zlasti na starejše uporabnike spleta. V centru namreč zaznavajo kar 30 odstotni porast prevar s tako imenovanim ribarjenjem za podatki, najbolj učinkovita zaščita pa je dobra ozaveščenost.

Kakšne okoliščine lahko privedejo do prevar? Starejši imajo pregovorno več strahu za vstop v kibernetsko okolje, ko pa se v njem enkrat znajdejo, pa zaradi nepoznavanja hitro postanejo žrtve spletnih prevarantov. Starejša populacija precej lahkoverno zaupa pošiljateljem, ne vedoč, da se za domnevnimi predstavniki bank, raznih podjetij in inštitucij skrivajo goljufi, zato jim dokaj zlahka zaupajo gesla in druge podatke. V okviru projekta, poimenovanega Varni na internetu, so pripravili serijo video vsebin, ki bodo v pomoč izvajalcem računalniških usposabljanj, izdali pa so tudi priročnik z osnovnimi napotki za prepoznavanje in zaščito pred prevarami.

Uporabniki ga lahko brezplačno prenesejo.

Več preberite v Celjanu.

