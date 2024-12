Za inženirsko odličnost nagrajen Viktor Markelj iz Slovenske Bistrice

Viktor Markelj iz Slovenske Bistrice je prejel najvišje inženirsko priznanje, nagrado za inženirsko odličnost.

Nagrado je Inženirska zbornica Slovenije je podelila 28. novembra, ko so opozorili na številne reference inženirja dr. Viktorja Marklja. Mednje sodijo inovacije pri tehnologijah gradnje mostov, številni izvedeni objekti na slovenskih avtocestah ter mostovi preko Drave, Save in Mure. Poleg najdaljšega slovenskega mostu, 833-metrskega avtocestnega mostu čez reko Muro, je Markelj tudi projektant najdaljšega železniškega objekta v Sloveniji (viadukta Pesnica) ter najvišje stavbe v Sloveniji (razglednega stolpa Kristal). Po njegovih načrtih pa so bili premostitveni objekti med drugim zgrajeni tudi v Škocjanskih jamah (kjer je zasnoval most v podzemnem svetu, kar je izjemna redkost), Gdansku, Beogradu in Maleziji.

Kar dvakrat na filmsko platno

Avtorja več kot 200 strokovnih člankov je njegovo poklicno delo kar dvakrat poneslo tudi na filmska platna. Za snemanje filma Zgodbe iz Narnije je namreč sprojektiral most, ki ga je studio Walt Disney postavil na reki Soči. Njegov Most na Adi, ki se v Beogradu z razponom 376 metrov pne čez reko Savo, pa je bil prikazan v oddaji Ekstremno inženirstvo na kanalu Discovery Channel.

Ambasador inženirskega poklica

Za strokovne dosežke je dr. Viktor Markelj že prejel številna domača in tuja priznanja in nagrade.

Poleg strokovnega in raziskovalnega udejstvovanja je aktiven tudi na vzgojno izobraževalnem področju, z vzgojo mladih inženirjev v biroju, in s pedagoškim delom na Univerzi v Mariboru, kjer je predavatelj za področje mostov. Osem let je predsedoval Slovenskemu društvu gradbenih konstruktorjev, sedaj pa je član upravnega odbora.

Predstavlja ambasadorja inženirskega poklica, dviguje nivo gradbeništva kot panoge. Načrtovanje in konstruiranje premostitvenih objektov je pripeljal do vrhunstva, ocenjujejo v Inženirski zbornici Slovenije.

Postavili most na Špici

In še ena, čisto sveža pridobitev na Štajerskem, pri kateri je prav tako sodeloval Markelj: konec novembra so na celjski Špici, kjer domujejo celjski kajakaši, gradbeni strokovnjaki umestili ogromen kolesarski most čez Savinjo. Most sodi v sklop skoraj enajst kilometrov dolge državne kolesarske povezave Celje–Žalec, ki so jo uradno odprli v začetku septembra.

Jeklena konstrukcija mostu je dolga 76 metrov in težka kar 123 ton. Kot projektant mostu je podpisano podjetje Ponting Maribor, pooblaščeni inženir je Rok Mlakar, soavtor rešitve pa Viktor Markelj. (B. Petelinšek)