Za goljufije v škodo EU osumljenci iz Maribora, Celja in Ljubljane

Na osnovi prijave, ki so jo mariborski kriminalisti prejeli v lanskem avgustu, nanašala pa se je na več kaznivih dejanj goljufije na škodo EU, so opravili štiri hišne preiskave, nato za zoper deset fizičnih in dve pravni osebi podali kazenske ovadbe.

Osumljenci naj bi si z lažnim prikazovanjem podatkov (tudi ponarejanjem dokumentacije) v letih 2020 in 2021 pridobili skoraj 25 tisočakov protipravne koristi, za približno pet tisočakov evropskih sredstev pa je ostalo pri poskusu, saj denar ni bil odobren.

Preiskavo so usmerjali evropski tožilci, osumljencem grozi od treh mesecev od treh let zapora.

PŠ