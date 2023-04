Za delovanje in naložbe v gasilstvu Konjičani letos namenjajo več denarja kot lani

Zneski, ki jih Občina Slovenske Konjice letos namenja za redno delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev, so nekoliko višji, kot so bili na lanski pogodbi. Zvišali so jih za približno deset odstotkov. S podpisom pogodb za leto 2023 so jim razdelili 95.000 evrov. Tudi Gasilska zveza Slovenske Konjice bo tokrat dobila nekaj več, in sicer 28.000 evrov.

Precej več denarja kot lani pa je tokrat predvidenega tudi za naložbe (110.000 evrov). Največja deleža denarja za naložbe bosta šla za nakupa dveh vozil za PGD Draža vas in PGD Slovenske Konjice. Podrobneje v petkovi številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice

