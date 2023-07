Za Celjane in okoliške prebivalce pravi dogodek!

Svinjski sejem. Obisk je v prvi vrsti odvisen od ponudbe. Na sejmu je mogoče dobiti praktično vse, od prašičev in druge živine do domačih pridelkov in oblačil.

Svinjski sejem Konjerejsko društvo Celje v industrijski coni, v bližini območja Cinkarne, organizira že od leta 1996 in obisk se vse do danes še ni zmanjšal. »Obisk je pravzaprav odvisen predvsem od ponudbe. Največ ljudi obišče sejem ob lepih pozno poletnih in zgodnje jesenskih dneh, ko je na voljo več domačih pridelkov,« je pojasnil Andrej Pišek, predsednik društva. A sejem je dobro obiskan večino časa. Ko smo ga minulo sredo obiskali mi, je bil sejemski vrvež na višku. Med številnimi stojnicami se je sprehajalo ogromno ljudi, parkirišča v okolici sejma pa so bila praktično polna.

»Svinjski sejem je pravzaprav velik dogodek, ki so ga Celjani in prebivalci iz širše okolice vzeli za svojega. Ne obiskujejo ga le zaradi nakupovanja, ampak tudi zato, da se tukaj srečajo, kakšno rečejo in spijejo kakšen kozarček,« je še dodal Pišek.

Tukaj se dobi vse – od prašiča do šivanke

»Na svinjskem sejmu danes najdeš vse, od šivanke do prašičev,« je povedal Pišek in tudi v resnici se zdi tako. Čeprav je bil svinjski sejem nekoč namenjen predvsem prodaji živine, boste danes tam našli vse mogoče izdelke. Več o tem, kaj vse ter o tem, od kod vse prihajajo tja prodajalci, pa vas čaka v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)