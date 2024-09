Za 70 let 70 metuljev

70 metuljev za 70 let Taluma 1 od 6

V Talumu letos obeležujejo 70 let od trenutka, ko je iz elektroliznih celic pritekel prvi aluminij, kar predstavlja začetek v zgodovini tovarne, svoj jubilej pa so obeležili s številnimi aktivnostmi in dogodki.

Kot sodobno in tehnološko visoko razvito podjetje, ki je osredotočeno na pretapljanje odpadnega in procesnega aluminija, se zavedajo pomena trajnostnega ravnanja z viri, zato so v čast svojemu jubilejnemu letu med drugim skupaj s partnerji zasnovali projekt spodbujanja recikliranje aluminija med osnovnošolci. Rezultat skoraj leto dni trajajočega projekta – statuo 70 metuljev iz odpadnega aluminija – so pred nedavnim slavnostno predstavili javnosti.

Ne le trajnostni, tudi umetniški projekt

Omenjeni trajnostni projekt, ki so ga poimenovali AL 4ever/AL za vedno, je mladim približal aluminij in jih hkrati osveščal o pomenu reciklaže in skrbi za naravo. »Projekt je bil tudi inovativno obarvan, saj smo mlade izzvali, da s svojo energijo, ustvarjalnostjo in domišljijo oblikujejo podobo 70 metuljev. Ti so zdaj ujeti v aluminij in oblikujejo aluminijasto statuo, ki krasi krožišče novega tovornega vhoda v Industrijsko cono Kidričevo,« je ob tej priložnosti povedal predsednik uprave Taluma Marko Drobnič. Zato je po Drobničevih besedah še kako na mestu, da so statuo slavnostno otvorili ravno na Talumov tradicionalni dan inovativnosti. Inovativnost je namreč že več kot desetletje ena najpomembnejših strateških usmeritev tovarne.

Idejo javne statue metuljev je na pobudo Taluma razvil akademski slikar, grafik in kipar Tomaž Plavec. Ideja izhaja iz vprašanja, kako javno skulpturo povezati z okoljem in ljudmi, ki naj bodo sami kolikor se da vključeni v projekt. »Kot pedagog sem imel odgovor tudi dokaj hitro na dlani. Ustvarijo jo naj mladi,« razloži Tomaž Plavec.

V Talumu so idejo nadgradili v jubilejni projekt AL 4ever / AL za vedno v okviru katerega so mlade navdušili nad zbiranjem odpadnega aluminija in jih spodbudili h kreativnosti. Pri projektu je sodelovalo tudi podjetje Surovina, ki je za namen projekta zagotovilo zbiralne kontejnerje ter prevoz zbranega odpadnega aluminija do Talumove livarne, kjer so ga izkušeni livarji pretalili.

Zbrali več kot 200 kg aluminija

Otroci so v tem času zbrali več kot 200 kg aluminija. Trud otrok so v Talumu dodatno nagradili z nakazilom donacije v višini 700 evrov v šolski sklad posamezne šole.

V projektu so sodelovali otroci najbližjih šol OŠ Cirkovce in OŠ Kidričevo s podružnično šolo Lovrenc na Dravskem polju ter njunih vrtcev. Predstavitvi projekta oktobra lani je sledilo kreativno ustvarjanje, takrat še osmošolcev, domišljijskih podob metuljev pri likovnem pouku.

Na 13. Dnevu inovativnosti nagradili najboljše Talumov inovatorje

Po dopoldanski otvoritveni slovesnosti statue 70 metuljev so v Talumu popoldne podelili še priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so se v zadnjem letu najbolj izkazali na področju inovativnosti. V obdobju od 1. septembra 2023 do 31. avgusta letos so v Talumu zabeležili 1033 koristnih predlogov, 2 tehnični izboljšavi, ki letno prineseta več kot 100.000 evrov gospodarske koristi, ter prejeli najprej zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice in nato še srebrno priznanje GZS na nacionalni ravni. V okviru natečaja Upam si! pa so Talumovke in Talumovci letos podali 29 predlogov iz zelo raznolikih področij.