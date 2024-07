Z vožnjo začenja poletni avtobus na Roglo

Kaj bomo počeli poleti? Med domačini je v vročih mesecih priljubljena destinacija Rogla, kjer se lahko ohladijo in naužijejo narave. Da bi se na pot na Roglo odpravil kakšen avtomobil manj, v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje in Partnerstvu za Pohorje uvajajo poletni avtobus na Roglo, ki bo vozil ob četrtkih zjutraj in dopoldne iz Slovenskih Konjic, vmesne postanke pa bo naredil še v Zrečah in Gorenju pri Zrečah. Poletni avtobusni prevoz na Roglo so v preteklosti že organizirali, prvič leta 2018. Letos ga ponovno uvajajo, a z nekaj novostmi. To poletje bo avtobusni prevoz plačljiv. Vozovnice stanejo 5 evrov, kupiti pa jih je potrebno vnaprej v turistično informacijskem centru v Slovenskih Konjicah ali Zrečah, nakup pa je možen tudi v Gostišču Smogavc. Prodaja vozovnic je noviteta, zanjo so se odločili, da bodo lažje uskladili prevoz ljudi ne le na Roglo, temveč tudi zvečer nazaj v dolino. Ker ne gre za redno avtobusno linijo, študentskih in upokojenskih vozovnic ni mogoče uporabiti. Možnost avtobusnega prevoza lahko izkoristijo tudi kolesarji, saj avtobus omogoča tudi prevoz kolesa. (A. S.)