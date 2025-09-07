Z velikim koncertom Impol obeležil 200-letnico

Leto 2025 je za Impol jubilejno leto – bistriško podjetje praznuje 200 let obstoja! Ob tej priložnosti so v petek, 5. septembra, pripravili posebno glasbeno doživetje za prebivalce Slovenske Bistrice in okolice. Prizorišče dogajanja je bilo na novem parkirišču pri sedežu podjetja, in to pozno v večer. Tudi nevihtni oblaki niso pregnali množice, ki je z navdušenjem pozdravila najprej priljubljeno pevko Nino Pušlar in nato rock skupino Mi2. Dogodek so popestrili tudi lokalni vinarji, craft pivovar in domači ponudniki hrane ter pijače.

Nepozabne trenutke večera je v svoj objektiv ujel fotograf Nino Verdnik: