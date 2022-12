Z roko v roki

Z letošnjim šolskim letom se je porodilo še eno sodelovanje dveh celjskih zavodov. Z namenom obogatitve kulturnega dogajanja starejših občanov in predstavitve pridobljenih veščin mladih učencev sta Dom ob Savinji in Glasbena šola Celje začela z nizom vsakomesečnih medgeneracijskih nastopov. Od septembra naprej so se zvrstili nastopi mladih harmonikarjev, citrark ter učencev nadstandardnega programa elektronskih klaviatur, jazz trobente in jazz klavirja. Obisk nadebudnih glasbenikov je zagotovo prispeval k še bogatejšemu doživljanju božično-novoletnih praznikov.

