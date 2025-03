Z remijem proti Trimu Celjani predse spustili Slovan

Krog pred koncem rednega dela 1. slovenske rokometne lige (Lige NLB) je prišlo do spremembe na vrhu lestvice. Tam je po novem LL Grosist Slovan, ki ima enako število točk kot drugouvrščena ekipa iz Celja. Igralci Celja Pivovarne Laško so v derbiju 21. kroga gostovali pri Trimu iz Trebnjega – tekma je bila v Mokronogu, končala pa se je z neodločenim izidom 32:32. Bolje so sicer začeli varovanci portugalskega trenerja na klopi Celja Paula Pereire, ki so tudi dobili prvi polčas s 14:16, v izenačeni končnici pa je izenačujoči zadetek za pomembno točko nekaj sekund pred zadnjim zvokom sirene dosegel Andraž Makuc.

Ljubljančani so na lestvici pred pivovarji zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah, tretjeuvrščena zasedba iz Trebnjega zaostaja za dve točki. Naslednji petek bo v Zlatorogu gostoval RK Misteral Krško. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, RK Celje Pivovarna Laško