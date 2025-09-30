Z oktobrom bo v Zrečah zaživel boks klub



Ideja o Boks klubu Zreče je zorela nekaj mesecev, zdaj je dozorela. Predsednik novoustanovljenega kluba je oz. bo Damjan Planinšek, ki je dejal, da so predvsem želeli popestriti športno ponudbo na Zreškem. Te dni se pripravljajo na prvi trening, ki bo ta četrtek, 2. oktobra, popoldne, v zreški športni dvorani.

Za zdaj imajo boksarji v Zrečah na voljo dva termina, dobivali se bodo ob torkih in četrtkih, treningi pa bodo trajali uro in pol. Vadba bo primerna za vse generacije in za ljudi z različnimi interesi. »Tisti, ki bodo želeli, bodo lahko postali tekmovalci, za druge bo na voljo boks kot rekreacija,« je pojasnil Planinšek. Glavni trener v zreškem klubu bo izkušeni boksarski trener Sašo Pučko, ki sicer deluje v Boks klubu Intercom Celje. Pri trenerskem delu mu bo pomagal tudi Tjan Planinšek, ki se z boksom ukvarja že šest let. Mladi zreški borec bo sicer za zdaj kot tekmovalec ostal v celjskem klubu, v katerem trenira prav pod taktirko Pučka. (Jure Mernik)