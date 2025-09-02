Z odprtjem razstave v Rogaški Slatini se začenja tradicionalna Forma viva Makole

Z odprtjem razstave v Anini galeriji v Rogaški Slatini se danes začenja tradicionalna Forma viva Makole – Dežno. To umetniško srečanje, ki združuje kiparje, slikarje in v zadnjih letih tudi literate, poteka že več kot dve desetletji.

Kaj pripravljajo?

V Rogaški Slatini so na slikarski in kiparski razstavi na ogled dela Silvije Verovnik, Ivana Dvoršaka in Ervina Dvoršaka.

Nato bo od četrtka do sobote potekalo ustvarjalno druženje umetnikov v Parku skulptur Dežno in v Domu krajanov Makole. Pod vodstvom akademskega slikarja Ervina Dvoršaka bodo v slikarski delavnici ustvarjali učenci in drugi slikarji, ki bodo upodabljali tihožitja in figure. Poseben dan bo petek, ko bodo organizirani pohodi, ogledi skulptur in likovna delavnica za učence OŠ Anice Černejeve Makole. V soboto se jim pridružijo še kiparji, ki bodo ustvarjali spominek Makol, ter literati – pesniki, ki jih bo povezovala Danijela Dacinger.

Zaključek s predstavitvijo del in druženje

Zaključna prireditev bo v soboto, 6. septembra ob 19.00, v Parku skulptur Dežno. Predstavili se bodo vsi sodelujoči umetniki, obiskovalci bodo lahko videli nastala dela in sodelovali pri podelitvi priznanj. V kulturnem programu bodo nastopili udeleženi pesniki, etno skupina Nojek iz Bistrice ob Sotli ter igralec Silvo Safran. Druženje umetnikov se bo nadaljevalo ob pogostitvi z županom Občine Makole Francem Majcnom.