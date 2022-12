Z mesta ravnatelja Gimnazija Celje – Center odstopa Gregor Deleja

Ravnatelj Gimnazije Celje – Center Gregor Deleja je danes svetu zavoda podal odstopno izjavo, odstopa pa s 30. decembrom. O razlogih za odstop ne želi govoriti, ker potekajo postopki njegove razrešitve. Deleja je bil prvo podpisani pod kandidaturo novega celjskega župana Matije Kovača.

Deleja, rojen leta 1980, je ravnatelj Gimnazije Celje – Center od leta 2014. Osnovno šolo je zaključil v rodnem Mozirju, gimnazijo v Celju, diplomiral pa je na Oddelku za glasbo Pedagoške fakultete v Mariboru. Njegova poklicna kariera je bila prva leta kombinacija turizma v eni izmed celjskih turističnih agencij in šolstva, ves čas pa se je tudi aktivno izpopolnjeval na področju glasbe, pedagogike in didaktike.

Na gimnaziji je sicer zaposlen od leta 2004 kot učitelj glasbe. Njegova karierna pot je močno prepletena tudi s poustvarjanjem, saj je umetniški vodja štirih glasbenih zasedb in kulturnim menedžmentom. Ustanovitelj je in vodja projektov Društva ljubiteljev umetnosti Celje in Hiše kulture Celje.

Med ostalim je tudi član uprave Fundacije Lucijana Marije M. Škerjanca, ustanovni član Rotary kluba Celje – Barbara Celjska, več let je deloval kot član programskega sveta Foruma slovanskih kultur, bil je strokovni sodelavec državnega tekmovanja TEMSIG, je član sveta zavoda Glasbene šole Celje, predsednik Skupnosti strokovnih gimnazij Slovenije, član upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter pobudnik in avtor številnih interdisciplinarnih nacionalnih in evropskih projektov s področja šolstva in kulture v Celju.