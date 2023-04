Z letali nad točo tudi na Konjiškem in Oplotniškem

Konjičani so se po nekaj letih znova odločili, da se vključijo v sistem letalske zaščite pred točo, v katerega so že vrsto let vključeni tudi Oplotničani, medtem ko se Zrečani za to letos niso odločili. Mnenja o učinkovitosti so deljena, dejstvo pa je, da popolne zaščite pred pojavom toče ni.

Občina Oplotnica je že vrsto let vključena v projekt letalske obrambe pred točo, ki jo na območju severovzhodne Slovenije praviloma izvaja Letalski center Maribor. Letos so se javnemu naročilu o izvajanju letalske obrambe pred točo po nekaj letih znova priključili tudi Konjičani, medtem ko se Zrečani za to niso odločili.

Prvo naročilo za izvedbo tovrstne zaščite ni bilo uspešno, saj se ni prijavil nihče. Na Ministrstvu za kmetijstvo so pripravili novo, ki je bilo objavljeno v teh dneh. Po poročanju medijev se bo Letalski center Maribor zdaj vendarle prijavil, saj naj bi bilo zagotovljenega več denarja.

Daljši prispevek o sistemu obrambe pred točo, tudi z mnenjo stroke in ministrstva, najdete v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

(nk)

