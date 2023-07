Z Dikaučičevimi posli nakupa stavbe v Celju se bo ukvarjala Policija

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek v zvezi s sumom nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov ministrstva za pravosodje v Celju. Stikov, ki bi kazali na uresničevanje ali zasledovanje zasebnega interesa uradne osebe oz. na konkretne okoliščine nasprotja interesov, ni ugotovila. Zadevo pa je odstopila policiji.

Komisija je postopek uvedla na podlagi prijave, ki jo je prijela oktobra lani. Iz prijave je izhajalo, da je ministrstvo za pravosodje v mandatu tedanjega ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča z družbo Ansitra začelo postopek nakupa poslovnih prostorov. Z nastopom nove vlade junija 2022 so postopek začasno ustavili z namenom izvedbe izredne notranje revizije.

Slednja pa je, kot navajajo v KPK, v zaključnem poročilu konec septembra 2022 ugotovila določene neustreznosti, nepravilnosti in/ali pomanjkljivosti oz. tveganja, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja postopkov pri pridobivanju nepremičnega premoženja. Hkrati iz prijave izhaja tudi medijsko poročanje, da je Marjan Dikaučič po prenehanju mandata 3. oktobra 2022 prevzel funkcijo direktorja, s pooblastilom za zastopanje, v podjetju VOC Celje, ki je povezano s podjetjem Ansitra.

“Komisija povezave oz. kakršnih koli osebnih, poslovnih ali političnih stikov, ki bi lahko nakazovali na uresničevanje ali zasledovanje zasebnega interesa uradne osebe oz. na konkretne okoliščine nasprotja interesov med zaposlitvijo in razpisom za nakup poslovnih prostorov, v konkretnem primeru ni potrdila,” so danes še sporočili iz KPK. Kot so dodali, pa so “z namenom proučitve primera z vidika pristojnosti drugega organa” zadevo odstopili policiji. (STA)

