Z deli v vrtu začnemo, ko so tla primerna za obdelavo.

V marcu sejemo za sadike paradižnika in ostalih plodovk. Solato v vrt sejemo za česnom in čebulčkom, pred solato sejemo tudi bob in vrtni grah. Solato v vrt posejemo, ko so tla tudi ponoči ogreta na 5 °C, to je po navadi v mesecu marcu. Med solato posejemo še redkvico, rukolo ali vrtno krešo. Spomladanski česen sadimo februarja in marca. Tudi sadike zgodnjega zelja, cvetače, brokolija v vrt presajamo takoj, ko je vreme v marcu primerno za prva vrtnarska opravila. Grah sejemo zgodaj spomladi, pred setvijo čez noč namočite v topli vodi ali kamiličnem čaju, ki tudi nekoliko razkuži seme. S setvijo graha lahko pohitite saj obožuje hladna tla. Grah nizkih sort posejte že v začetku marca, da boste imeli hitrejši pridelek.

1 od 1