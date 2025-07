Z Burjano vroče na zreški Srečni ploščadi

Minuli petek je Srečna ploščad v Zrečah znova zaživela: popoldne so začeli z otroškim Zreče festom, zvečer pa pripravili koncert domačinke Danijele Burjan – Burjane.

Petkov pozni poletni popoldan je kljub začetku vrhunca sezone dopustov na ploščad privabil kar nekaj najmlajših, v druži staršev, seveda. Zvečer se je dogajanje preselilo na oder, kjer je nastopila Burjana s svojim bandom. Z mešanico svojih in priredb znanih uspešnic je dvignila energijo na ploščadi.

Dogodek je v sklopu dogajanja 30 dogodkov za 30 srečnih let ob 30-letnici Občine Zreče znova pripravila ekipa Srečne ploščadi, uradni organizator pa je bil TIC Zreče.

Vsi skupaj na ploščad znova vabijo na praznični petek, 15. avgusta, ko na večerni koncert prihajajo Erosi. Več v tiskani izdajo NOVIC ta teden.

