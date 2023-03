Z aprilom se začenja 8. sezona Fontane piv

Žalska Fontana piv Zeleno zlato bo 1. aprila ponovno dvignila svoje pipe in s tem vstopila v svojo 8. sezono.

Na njej se bo tokrat prestavilo 19 pivovarjev s skupaj 21 različnimi pivi. Hišno pivo Kukec bo, poleg svetle različice, skozi vso sezono dostopen na šesti pipi tudi v temni varianti. Sicer pa se tudi letos na fontani obeta nekaj novosti.

Letošnje novosti

Ustvarili so novo smartfoto točko, s pomočjo katere se bodo obiskovalci lahko brezplačno fotografirali s prav posebne perspektive, ki bo ujela večji del dogajanja okrog fontane. Na novo so namestili sistem zvočnikov, iz katerih bo, tudi ko ne bo živih koncertov, okrog fontane in tržnice igrala glasba. Kot posebej zanimivo in atraktivno novost pa bodo v letošnjem letu tradicijo hmeljarstva in pivovarstva ponesli v vesolje. »Pridobili smo že dovoljenja, da bomo lahko v kratkem na fontano pogledali iz vesolja in tako v vesolje ponesli nekaj našega,« je ob tem povedal mag. Boštjan Štrajhar, direktor ZKŠT Žalec. Več o tem še ne želijo izdati, a ta posebni dogodek naj bi se zgodil v kratkem, najkasneje pa do konca letošnjega maja. Tokratna ambasadorja Fontane piv sta postala imitator, satirik in voditelj Tilen Artač ter pevka in učiteljica Ani Frece.

Otvoritev ostaja 1. aprila, otvoritveni dogodek je prestavljen

Dogodek ob otvoritvi je bil sicer predviden na dan dvigovanja pip, torej na 1. april, vendar so ga sedaj, kljub temu, da dan dejanske otvoritve fontane ostaja na isti, prestavili na 15. april. Prestavljeni otvoritveni dogodek bodo popestrili glasbeniki iz skupine Blue angel gang ter klapa Bunari, ki prihaja iz z Žalcem pobratenega mesta Biograd na moru. Dogodek bo povezoval letošnji nagrajenec za kulturne dosežke v Občini Žalec, Dejan Tamše. Sicer pa se bodo tudi v tej sezoni na fontani zvrstili številni dogodki.

V svojih sedmih letih delovanja je Fontana piv Zeleno zlato prodala preko 227.000 vrčkov piva, stočili so preko 157.000 litrov piva, fontano pa je obiskalo preko 550.000 obiskovalcev. (MH)