WABA: Celjanke z zmago na vrh lestvice in do rekorda

Košarkarice iz Podgorice so konec novembra poskrbele za doslej edini poraz igralk Cinkarne Celje v tej sezoni. Danes pa je ekipa Budućnost Bemax v sklopu regionalne lige WABA gostovala v Celju in maščevanje branilk naslova je uspelo. Varovanke trenerja Damirja Grgića so zmagale s 76:67 (Thayna Silva 25 točk, 11 skokov) in s tem po svoji štirinajsti odigrani tekmi prevzele tudi vodstvo na lestvici. S tokratno zmago so Celjanke tudi izenačile rekord 36 zaporednih domačih zmag Partizana v ligi WABA – Beograjčanke so se tega dosežka veselile leta 2014.

V sredo bodo celjske košarkarice v Zagrebu igrale proti Tresnjevki 2009, nato pa jih 12. marca čaka še domači obračun s Studiom Zagreb. (Jure Mernik)